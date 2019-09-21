Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает MediaITE.

Как отмечается, президент США выложил видео, подтверждающее теорию о том, что бывший вице-президент Джо Байден способствовал увольнению украинского прокурора, чтобы помочь своему сыну — Хантеру.

Уточняется, что в видео Трампа собраны клипы СМИ, освещающие эту историю.

«Это реальная и единственная история», — так Трамп подписал выложенное видео.

На кадрах на протяжении более чем минуты можно увидеть, как ситуация вокруг украинского генпрокурора освещалась в СМИ, и как сам Байден открыто говорил о необходимости его уволить.

О требовании Байдена уволить Виктора Шокина впервые стало известно в августе 2016 года. Политик рассказал, что свои требования он выдвинул в разговоре с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее Байден обвинил Трампа в нарушении этических принципов в разговоре с Зеленским.