Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью

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Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап... Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап...
Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, СМИ сегодня являются действенным механизмом общественного контроля.

Глава государства пояснил, что они способствуют установлению предметного диалога между гражданами и властью.

«И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что позиция современных СМИ помогает органам местного самоуправления и региональным командам управленцев эффективнее решать волнующие людей проблемы.