Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью

Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, СМИ сегодня являются действенным механизмом общественного контроля.

Глава государства пояснил, что они способствуют установлению предметного диалога между гражданами и властью.

«И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что позиция современных СМИ помогает органам местного самоуправления и региональным командам управленцев эффективнее решать волнующие людей проблемы.