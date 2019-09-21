Порошенко готов встретиться с Зеленским
Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что он готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, у него состоялся очень короткий разговор с действующим президентом страны.
Он отметил, что они договорились о встрече, и пока эта встреча не состоялась.
«Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — подчеркнул Порошенко.
В то же время, Порошенко добавил, что он встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским, и их разговор длился около получаса.
Ранее в партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот.