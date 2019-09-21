Путин поздравил с Днем независимости руководство Армении

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости Армении президента Армена Саркисяна и премьер-министра республики Николу Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил дружественный, союзнический характер отношений между Россией и Арменией, в основу которых заложены многовековые традиции дружбы, духовная близость и взаимное уважение.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что страны продолжат развитие плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

А также Президент заметил необходимость в сотрудничестве для обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения по телефону.