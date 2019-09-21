Путин поздравил с Днем независимости руководство Армении

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Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап... Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап...
Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости Армении президента Армена Саркисяна и премьер-министра республики Николу Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил дружественный, союзнический характер отношений между Россией и Арменией, в основу которых заложены многовековые традиции дружбы, духовная близость и взаимное уважение.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что страны продолжат развитие плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

А также Президент заметил необходимость в сотрудничестве для обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения по телефону.