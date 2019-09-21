МИД отреагировал на претензии французских властей к российским СМИ

В МИД России отреагировали на заявления властей Франции о том, что российские СМИ якобы носят пропагандистский характер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора ДИП МИД страны Максима Буякевича.

По словам политика, вопрос статуса отечественных СМИ во Франции крайне важен и обсуждается на двухсторонних встречах.

«Неоднократно и наш президент выражал нашу позицию, состоящую в абсолютной недопустимости сегрегации СМИ по признаку либо принадлежности, либо непринадлежности к пропаганде», — заявил Буякевич.

В МИД считают, что нельзя называть СМИ пропагандистскими, если они имеют право на свободное вещание на территории страны. При этом в ведомстве отметили, что приложат «системные усилия» для устранения данной ситуации с французскими властями.