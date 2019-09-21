В США назвали Украину оккупантом российских территорий
Представитель администрации президента США заявил, что Украина оккупировала часть территорий России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Позднее выяснилось, что он оговорился в своем высказывании. Следом дипломат объяснил, что имел в виду непризнание США и Европой полуострова Крым частью российской территории.
«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал представитель администрации.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что экс-глава внешней разведки Украины предложил новый план по «возвращению» Крыма.