В США назвали Украину оккупантом российских территорий

Представитель администрации президента США заявил, что Украина оккупировала часть территорий России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Позднее выяснилось, что он оговорился в своем высказывании. Следом дипломат объяснил, что имел в виду непризнание США и Европой полуострова Крым частью российской территории.

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал представитель администрации.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что экс-глава внешней разведки Украины предложил новый план по «возвращению» Крыма.