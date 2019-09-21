Гуайдо обвинили в связи с наркокартелем

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Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о задержании члена наркокартеля Ивана Поссо, который рассказал об операции по незаконному перемещению оппозиционера Хуана Гуайдо в Колумбию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Родригес опубликовал видеозапись с допросом, в ходе которого член наркокартеля рассказал о том, как осуществлялось перемещение Гуайдо из штата Мерида в Пуэрто-Сантандер в Колумбии.

По словам задержанного, с просьбой о транспортировке Гуайдо с соблюдением всех мер предосторожности через доверенное лицо обратилась губернатор штата Тачира Лайди Гомес Флорес.

Уточняется, что на территории Венесуэлы транспортировкой Гуайдо занимался наркокартель, чьим участником является Поссо. Встреча с бандой состоялась на границе в Параисо, штат Тачира, в ходе которой участники попросили сделать совестное фото, которые должны были стать гарантией безопасного перемещения наркокартеля в приграничном регионе «после того, как Гуайдо станет руководителем страны».

Гуайдо ранее заявлял, что фотоснимки были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте в Боливии.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле задержали членов команды Гуайдо.