Против Белого дома подали иск более 20 штатов США из-за стандартов выбросов
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рассказал, что около половины штатов США подали иск на администрацию президента страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в твиттер.
Отмечается, что причиной массового недовольства американских администраций стало решение Белого дома лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов автомобилей.
Уточняется, что иски подали 23 штата, столичный округ Колумбия, а также города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Ньюсом в своем заявлении подчеркнул, что вред воздуху, здоровью граждан США и экономике страны наносят «действия Трампа».
Ранее сообщалось, что Трамп оправдался за купюру $20 в кармане.