В Тбилиси вновь начались акции протеста
В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает «Sputnik Грузия».
Одна акция собралась у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в августе по случаю Дня Успения Пресвятой Богородицы помиловала 34 осужденных.
Вторая акция проходит перед парламентом Грузии против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахария на посту премьер-министра.
Ранее сообщалось, что потасовка митингующих с пророссийским депутатом произошла у парламента Грузии.