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В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает «Sputnik Грузия».

Одна акция собралась у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в августе по случаю Дня Успения Пресвятой Богородицы помиловала 34 осужденных.

Вторая акция проходит перед парламентом Грузии против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахария на посту премьер-министра.

Ранее сообщалось, что потасовка митингующих с пророссийским депутатом произошла у парламента Грузии.