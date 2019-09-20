Глава МИД Украины назвал условие снятия блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, для того, чтобы это случилось под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.
Он отметил, что Украина готовится заменить приказ о списке товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения, и пообещал, что это обязательно произойдет.
Однако он подчеркнул, что для этого должны быть сделаны определенные шаги.
Ранее сообщалось, что Киев намерен возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса.