Януковичу запретили участвовать в заседаниях суда по видеосвязи
Киевский апелляционный суд не разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в заседаниях по рассмотрению жалобы на приговор по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Как заявил прокурор по делу Руслан Кравченко, что защита просила суд объявить перерыв в слушании дела для согласования позиции.
Ранее суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. После смены власти в стране он покинул родину.