Януковичу запретили участвовать в заседаниях суда по видеосвязи

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Киевский апелляционный суд не разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в заседаниях по рассмотрению жалобы на приговор по видеосвязи, передает РИА «Новости».

Как заявил прокурор по делу Руслан Кравченко, что защита просила суд объявить перерыв в слушании дела для согласования позиции.

Ранее суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.

Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. После смены власти в стране он покинул родину.