Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме

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Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что журнал Time опубликовал архивную фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. После этого его обвинили в расизме.

«У нас всегда были хорошие отношения с Джастином, я даже не знаю, что сказать, я был удивлен», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трюдо оправдался и извинился за черный грим.