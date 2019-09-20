Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме
Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме. Об этом сообщает ТАСС.
До этого стало известно, что журнал Time опубликовал архивную фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. После этого его обвинили в расизме.
«У нас всегда были хорошие отношения с Джастином, я даже не знаю, что сказать, я был удивлен», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трюдо оправдался и извинился за черный грим.