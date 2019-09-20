В МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что санкции Запада против России «идеологически начинают разваливаться» из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, санкции должны быть целостным механизмом. Посещения Москвы, приглашение России на переговоры различных клубов и международных организаций также являются частью большого санкционного процесса и влияют на его целостность.

«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпания, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это - деградация санкций», - сказал Пристайко.

Ранее Вадим Пристайко согласился на «формулу Штайнмайера».