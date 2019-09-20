У Зеленского анонсировали встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис п резидента Украины.

Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов на ГА ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития, отметили в офисе главы Украины.

Также украинский глава встретится с лидерами украинской общины в США, руководителями еврейских организаций и представителями американских деловых кругов.