Суд Киева разрешил изъятие документов по делу Керченского пролива из офиса президента
Печерский районный суд Киева дал разрешение следователем Государственного бюро расследований (ГБР) Украины изъять секретные документы из Офиса президента Владимира Зеленского касательно прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что ГБР обратилось в суд после того, как президентская администрация отказалась добровольно отдавать документы.
«Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины... в том числе к документам с грифом «для служебного пользования» и документов, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.
Известно, что бюро расследует законность действий бывшего украинского руководства, в том числе отправку трех кораблей Военно-морских сил Украины (ВМС) в Керченский пролив 25 ноября 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Кремле рассказали о возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей.