Зеленский стал членом Украинского общества слепых

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выдали удостоверение члена общества слепых. Об этом сообщает «Укринформ».

Как отмечается, документ был передан заместителю Офиса главы государства Сергею Трофимову директором общества слепых Константином Ильницким.

По его словам, зрячие люди также могут вступать в общество слепых, однако подобное членство обязывает их оказывать помощь людям с ограниченными возможностями.

В связи с этим, отметил он, украинский президент обязан им помогать.

«Передайте ему, пожалуйста», — заключил Ильницкий.

Ранее сообщалось, что на форуме Зеленский до слез смеялся над шутками о России, Китае и белорусском лидере Александре Лукашенко.