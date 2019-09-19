США отстраняют двух сотрудников постпредства Кубы при ООН
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Власти США отстраняют от деятельности двух работников постоянного представительства Кубы при ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такое решение было принято, потому что они причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности США». Такую позицию огласили в Вашингтоне.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что сотрудников попросили покинуть дипмиссию Кубы при ООН. Их также ограничили в пребывании в Манхэттене.
Ранее сообщалось, что осужденный в США бизнесмен Микерин депортирован в Россию.