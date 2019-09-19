США отстраняют двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

Власти США отстраняют от деятельности двух работников постоянного представительства Кубы при ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение было принято, потому что они причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности США». Такую позицию огласили в Вашингтоне.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что сотрудников попросили покинуть дипмиссию Кубы при ООН. Их также ограничили в пребывании в Манхэттене.

Ранее сообщалось, что осужденный в США бизнесмен Микерин депортирован в Россию.