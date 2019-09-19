Трюдо оправдался и извинился за черный грим
Премьер-министр Канад Джастин Трюдо проводит пресс-конференцию из-за скандала с изображениях, на которых он носит черный грим.
Он пояснил, что тогда он не понимал, что это может ранить тех людей, кто сталкивается с дискриминацией каждый день.
«Я стою здесь сегодня, чтобы переосмыслить это. Я здесь, чтобы просить у вас прощения», — сказал Трюдо.
Присутствующие встретили его слова аплодисментами.
Он пообещал, что делает и будет делать все возможное, чтобы служить стране и всем людям, живущим в ней.
При этом Трюдо сам переводил все свои слова с английского на французский.
Ранее канадский телеканал опубликовал новые кадры с премьер-министром Джастином Трюдо в черном гриме. Видео было сделано в начале 90-х.
Это был уже третий случай публикации материалов, на которых Трюдо носит черный грим.