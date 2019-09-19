Трюдо оправдался и извинился за черный грим

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Премьер-министр Канад Джастин Трюдо проводит пресс-конференцию из-за скандала с изображениях, на которых он носит черный грим.

Он пояснил, что тогда он не понимал, что это может ранить тех людей, кто сталкивается с дискриминацией каждый день.

«Я стою здесь сегодня, чтобы переосмыслить это. Я здесь, чтобы просить у вас прощения», — сказал Трюдо.

Присутствующие встретили его слова аплодисментами.

Он пообещал, что делает и будет делать все возможное, чтобы служить стране и всем людям, живущим в ней.

При этом Трюдо сам переводил все свои слова с английского на французский.

Ранее канадский телеканал опубликовал новые кадры с премьер-министром Джастином Трюдо в черном гриме. Видео было сделано в начале 90-х.

Это был уже третий случай публикации материалов, на которых Трюдо носит черный грим.