Трамп оправдался за купюру $20 в кармане

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации в социальных сетях, где пользователи удивились торчащей из его кармана купюре $20. Об этом сообщает The Washington Post.

Американский лидер заявил, что не пользуется кошельком, поскольку не использует кредитные карты, поэтому деньги хранит в карманах. Он также добавил, что любит оставлять чаевые в гостиницах.

Трамп отметил, что у представителей прессы действительно хорошие камеры и фоторепортеры, которые смогли поймать такой кадр.

Ранее сообщалось, что в Сети удивились купюрой $20 в кармане Трампа.