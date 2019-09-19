Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя сделал соответствующее заявление и сказал, что проект не принят.

Уточняется, что за отклонение проекта проголосовали США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Кувейт, Перу, Польша и Доминиканская Республика.

Экваториальная Гвинея, Индонезия, Кот-д'Ивуар и Южная Африка воздержались.

В постановлении идет речь о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. При этом будут сохранены военные антитеррористические операции в регионе. Авторы резолюции также обращают внимание на несоответствие координат сирийских объектов, представленных сторонам в список деконфликтинга, с их реальными геопозициями.