Председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента

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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект, который предполагает импичмент президента страны. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что, согласно документу, в случае государственной измены или иного преступления президентом Украины Верховная рада может прекратить его полномочия во внесудебном порядке.

Кроме того, инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, чьи подписи невозможно будет изъять после согласия. Такое же количество депутатов должно проголосовать для включения этого вопроса в повестку дня.

Теперь документ передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что оппозиционный депутат Рады оценил законопроект об импичменте президента.