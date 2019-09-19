В Думе ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Депутаты Государственной думы России ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соответствующий законопроект был внесен в российский парламент президентом страны Владимиром Путиным, конвенция была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года.

Международный договор регулирует границы территориальных вод и порядок коллективного использования акватория Каспийского моря: рыболовство, условия прокладки подводных кабелей и другие факторы. Документ касается прибрежных стран — России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана.

Кроме того, по конвенции на море запрещено присутствие вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

В некоторых случаях правила договора отличаются от предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Туркмения проведет Каспийский экономический форум.