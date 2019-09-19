В Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения ревизии и подтверждения всех договоренностей перед саммитом в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель кремля подчеркнул, что предстоящая встреча должна быть результативной.

«Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы все в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей, поэтому предстоит еще продолжение работы», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что предстоит провести еще много работы для преодоления разногласий.

Также он обратил внимание на то, что прошедшие 18 сентября переговоры контактной группы по Донбассу в очередной раз подтвердили верную позицию России.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала сроки проведения «нормандского» саммита.