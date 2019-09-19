«Уйдете на покой»: Лукашенко разнес чиновников за скромный рост экономики
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил правительству отставкой за неудовлетворительные показатели экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также заявил о скромном и неустойчивом росте экономики и потребовал от правительства изменить эту тенденцию.
«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.