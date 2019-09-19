«Уйдете на покой»: Лукашенко разнес чиновников за скромный рост экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил правительству отставкой за неудовлетворительные показатели экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также заявил о скромном и неустойчивом росте экономики и потребовал от правительства изменить эту тенденцию.

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.