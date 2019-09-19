Кличко направит обращение в Раду о роспуске Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что направит обращение в Верховную раду Украины о роспуске Киевского городского совета и назначении досрочных местных выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киевсовет необходимо распустить из-за того, что депутаты не явились на заседание.

«Сегодня мы видим, что кворума нет, то есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь к парламенту, вот обращение относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко решил вновь баллотироваться на пост мэра Киева.