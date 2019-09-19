Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн рассказал о дружеских отношениях между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, приятельские отношения между главами государств производят на окружающих глубокое впечатление.

«За прошедшие шесть лет два лидера встречались 30 раз. В среднем пять раз в год. Вместе ездили в поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, жарили блины, что широко обсуждалось общественностью», — рассказал Юйчэн.

Он также вспомнил, что Путин подарил китайскому лидеру торт на день рождения.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху дорожит дружбой с Путиным.