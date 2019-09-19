В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе. Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, для завершения конфликта необходимо идти на переговоры.

«С другой стороны мы понимает, что переговоры — это постоянно какие-то уступки. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона [Россия]», — сказал Гетманцев.

Политик добавил, что в этом вопросе нужно найти компромисс.

Также он уточнил, что военными действиями этот конфликт решить невозможно.

Ранее сообщалось, что Киев заявил о готовности к отводу сил в двух районах Донбасса.