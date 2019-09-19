Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме

Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане. Об этом сообщает CBS.

По его словам, сделанный снимок является высмеиванием «кого-то за то, как он живет». Известно, что Сингх сам носит тюрбан и относится к последователям религиозного течения сикхизм

«Расизм реален, я испытал это на себе, — отметил Сингх.

При этом лидер оппозиции призвал Трюдо к ответу. В частности, Сингх попросил премьера рассказать, почему он это сделал.