В Белом доме подтвердили дату первой встречи Трампа с Зеленским

Дата первой встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Укрианы Владимира Зеленского была подтверждена в Белом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-президента США Майка Пенса.

Как известно, что первая встреча лидеров двух стран впервые должна состояться во время Генассамблеи ООН между 23 и 26 сентября.

Сообщается, что между Зеленским и Пенсом уже был телефонный разговор по поводу предстоящей встречи.

Ранее стало известно, что глава Ураины рассчитывает обсудить с американским лидером инвестиции и бизнес.