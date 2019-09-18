В Госдуме отказались считать переговоры по Донбассу провальными

В Госдуме не хотят считать провалом отсутствие результатов на переговорах контактной группы в Белоруссии. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, исход переговоров нельзя расценивать, как провал, так как украинская сторона добивалась лучших условий.

«Я думаю, это просто попытка украинцев «догнать вчерашний день», — подчеркнул Калашников.

Ранее сообщалось, что Украина может ввести миротворческую миссию на Донбассе.