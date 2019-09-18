Украина может ввести миротворческую миссию на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что рассматривается возможность введения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что в данный момент предпринимается попытка решить ситуацию на основе заключенных Минских соглашений. Если эта тактика не даст результатов, одним из следующих шагов рассматривается миротворческая миссия.

При этом министр добавил, что крайне редко миротворческие миссии вели к решению ситуаций.

«В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет», - пояснил глава украинского МИДа.

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.