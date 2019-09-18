Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о «формуле Штайнмайера» на фоне обсуждения в СМИ возможного подписания документа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков рассказал, что в настоящее время действительно идет обсуждения «формулы Штайнмайера» по Донбассу и существует возможность ее подписания.

Пресс-секретарь не стал вдаваться в другие подробности по вопросу.

Ранее эксперт рассказал, чем может грозить Киеву отказ от подписания «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) призвана определить механизм осуществления закона о б особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.