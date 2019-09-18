Трамп выбрал нового советника на нацбезопасности США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его следующим советником по национальной безопасности в стране будет Роберт О'Брайен. Об этом он написал в твиттере.

Трамп рассказал, что до этого О'Брайен был спецпредставителем президента по ситуации с заложниками и работал в госдепе.

«Я рад объявить, что я выбираю Роберта О'Брайена», — поделился Трамп.

По словам президента Соединенных Штатов, он выбрал О'Брайена, так как уже работал с ним и тот его впечатлил своей качественной работой.

Ранее Трамп раскрыл причины увольнения Джона Болтона.

Трамп снял с должности Болтона 10 сентября 2019 года.