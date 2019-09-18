Посол Белоруссии назвал срок утверждения программы интеграции с Россией

Назван срок утверждения программы интеграции России и Белоруссии. Об этом заявил посол страны в Москве Владимир Семашко, передает РИА «Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран.

«Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — добавил Семашко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии рассказали об интеграции с Россией.