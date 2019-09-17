Пушков отреагировал на желание президента Эстонии общаться с РФ напрямую

Российский сенатор Алексей Пушков не знает, как может осуществиться желание президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая захотела общаться с российской стороной напрямую. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, непонятно, как Эстония и Россия могут говорить, если Кальюлайд постоянно поддерживает антироссийские санкции и говорит об «оккупации», якобы длившейся до 1994 года.

«Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус», — добавил Пушков.

Заключая, он отметил, что Россия сможет говорить с другими странами без посредников.

«Нам есть, с кем говорить без посредников», — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что Эстония хочет вести диалог с Россией напрямую.