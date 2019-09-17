Джонсон и Меркель подготовят совместный ответ на удары по Saudi Aramco

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о необходимости работы с партнерами по всему миру над консолидированным ответом на атаки на НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что они также обсудили важность ухода от дальнейшей эскалации напряженности в Иране.

Ранее сообщалось, что WSJ узнал о возможности ответных атак Эр-Рияда в отношении Ирана.