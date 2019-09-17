Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя офиса главы государства Андрея Богдана. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Отмечается, что выговор за ненадлежащее исполнение полномочий получили заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор», — говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что Богдан рассказал про привычку нашептывать Зеленскому на ухо.