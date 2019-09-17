Эстония хочет вести диалог с Россией напрямую. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет ERR.

По ее словам, Таллин должен присоединиться к числу государств, которые взаимодействуют с Россией без посредников.

Она отметила, что при достижении этой цели с Эстонией начнут взаимодействовать другие государства по вопросам, которые связаны с Россией.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ.