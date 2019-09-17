Эр-Рияд и Тегеран не предлагали РФ стать посредником в их отношениях, заявил Песков

Саудовская Аравия и Иран не высказывались за посредничество России в урегулировании их отношений, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, не одна из сторон не просила Москву быть посредником в диалоге между странами.

Он отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией продвинутые и многоплановые. И Москва, и Эр-Рияд продолжат работу над расширением взаимодействия в самых различных сферах.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности помочь Саудовской Аравии комплексами С-300 и С-400.