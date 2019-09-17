Патрушев заявил о необходимости мирного договора с Японией

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что России и Японии нужно заключить мирный договор, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал после встречи с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой в Токио.

«Мы обозначили вопросы, которые волнуют Японию и Россию, в первую очередь, в области безопасности, и договорились, что будем снижать вопросы, где есть недопонимание, добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу», — сказал Патрушев

Он подчеркнул, что Россия и Япония будут стремиться создать все условия для заключения договора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор российской и японской сторон.