Партия Медведчука призвала прекратить политическую расправу над СМИ Украины
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук, призвала украинские власти прекратить политическую расправу над независимыми СМИ Украины. Об этом сообщается на сайте партии.
Как стало известно, такое заявление было опубликовано из-за решения шестого апелляционного суда Киева, по которому у телеканала «112 Украина» могут отобрать лицензию на цифровое вещание.
В партии считают, что судьи приняли сторону тех, кто ставит перед собой цель уничтожить свободу слова на Украине.
Как отмечают в «Оппозиционной платформе», со стороны контрольных и ревизионных органов увеличивается давление на независимые СМИ Украины, а нападения против независимых телеканалов правоохранительными органами не расследуются.
Ранее Медведчук попросил журналистов бороться за свободу слова на Украине.