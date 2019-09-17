Партия Медведчука призвала прекратить политическую расправу над СМИ Украины

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук, призвала украинские власти прекратить политическую расправу над независимыми СМИ Украины. Об этом сообщается на сайте партии.

Как стало известно, такое заявление было опубликовано из-за решения шестого апелляционного суда Киева, по которому у телеканала «112 Украина» могут отобрать лицензию на цифровое вещание.

В партии считают, что судьи приняли сторону тех, кто ставит перед собой цель уничтожить свободу слова на Украине.

Как отмечают в «Оппозиционной платформе», со стороны контрольных и ревизионных органов увеличивается давление на независимые СМИ Украины, а нападения против независимых телеканалов правоохранительными органами не расследуются.

Ранее Медведчук попросил журналистов бороться за свободу слова на Украине.