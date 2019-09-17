Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о «войсках в Донбассе». Об этом он написал в своем твиттере.

Он назвал данное заявление украинского лидера о том, что четкие сроки «вывода всех войск» с юго-востока страны будут обозначены до выборов на неподконтрольных Киеву территориях, сумятицей.

По словам сенатора, в минских соглашениях ничего не говорится о войсках.

«А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть, — прокомментировал Пушков.

Ранее Зеленский заявил, что его главными задачами как президента являются установление мира в Донбассе и «возвращение» Крыма под украинскую юрисдикцию.