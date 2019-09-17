Посольство РФ отреагировало на информацию о слежке за ФБР из дипсобственности России

Посольство России в США отреагировало на публикации в СМИ информации об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа, в том числе причастность сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию России.

Как стало известно, в связи с данной публикацией в СМИ российское дипломатическое представительство намерено потребовать от Госдеп США разъяснений.

В Посольстве России называют обвинения безосновательными. Там отмечают, что они могут нести прямую угрозу российским дипломатам и членам их семей.

Ранее сообщалось, что собственность российской дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке употреблялась для перехвата данных ФБР и помощи российским агентам на территории США.