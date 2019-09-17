Трамп высказался по поводу войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят избежать вооруженного конфликта с Ираном. Об этом передает ТАСС.
Данное заявление американский лидер сделал на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.
Трамп сообщил, что в данный момент американская сторона придерживается мнения, что Иран, вероятно, причастен к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, вопрос виновности или невиновности Тегерана в нападении сейчас рассматривается.
«Мы хотим определить, кто это [нанес удары по саудовским объектам] сделал», — прокомментировал Трамп.
Американский лидер также подчеркнул, что США не хочет ни с кем войны и желает избежать ее. При этом он отметил, что Соединенные штаты лучше подготовлены.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовит ответ на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.