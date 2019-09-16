Путин заявил о недопустимости разделения Сирии
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Президент России Владимир Путин во время трехстороннего саммита, который проходит в Анкаре, заявил о недопустимости разделения Сирии на сферы влияния. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер выразил беспокойство относительно положения дел на северо-востоке Сирии.
Путин подчеркнул, что проблемы безопасности должны быть разрешены на основании принципов сохранения суверенитета и территориальной целостности.
По мнению президента России, деление Сирии на сферы влияния является недопустимым.
Ранее сообщалось, что Путин подытожил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.