Путин заявил о недопустимости разделения Сирии

Президент России Владимир Путин во время трехстороннего саммита, который проходит в Анкаре, заявил о недопустимости разделения Сирии на сферы влияния. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер выразил беспокойство относительно положения дел на северо-востоке Сирии.

Путин подчеркнул, что проблемы безопасности должны быть разрешены на основании принципов сохранения суверенитета и территориальной целостности.

По мнению президента России, деление Сирии на сферы влияния является недопустимым.

Ранее сообщалось, что Путин подытожил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.