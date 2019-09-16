СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

Собственность российской дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке употреблялась для перехвата данных ФБР и помощи российским агентам на территории США. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников администрации Вашингтона.

Как отмечает издание, именно с этих «дач» проводился перехват засекреченной информации ФБР, благодаря чему Москве удалось сохранить анонимность своих агентов на территории Соединенных Штатов.

В Вашингтоне предположили, что из-за значительной утечки данных ЦРУ и ФБР прервали связь с рядом своих разведчиков в России.

По мнению СМИ, Россия якобы начала свою разведывательную деятельность на территории США в начале 2010, когда попыталась завербовать представителей американской элиты, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже вошедшего в избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа.

Отмечается, что о деятельности разведки стало известно в 2011–2012 годах, в тот же период у российской стороны якобы появилась возможность прослушивать спецгруппы ФБР, которые отвечали за обнаружение шпионов. По словам представителей Вашингтона, спецоборудование агентов будто бы находилось на территории «дач».

Ранее сообщалось, что США вывезли шпиона из России из-за Трампа.