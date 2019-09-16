Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии после решения суда в Киеве

Киевский шестой апелляционный суд принял решение, которое позволит отобрать лицензию у телеканала «112.Украина». Об этом сообщается на сайте 112.ua.

Юрист телеканала Василий Сметана заявил, что решение суда открыло возможность для Нацсовета по ТВ отказать в продлении лицензии телеканала. Он также добавил, что в таком случае лицензия прекращает своей действие в этот же день.

Отмечается, что вопрос о продлении вещания телеканала будет рассмотрен в ближайшие дни. По мнению юриста, подобные приговоры свидетельствуют о том, что на суды оказывается давление.

Однако Сметана подчеркнул, что, несмотря на ясность дальнейших действий Нацсовета, представительство телеканала будет использовать все средства защиты, предусмотренные законом.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина».