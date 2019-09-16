Премьер Госсовета КНР оценил развитие отношений между Китаем и Россией

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Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
REUTERS/Petar Kujundzic

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал о развитии отношений между Россией и Китаей. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что две страны первыми среди других государств установили на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и направленности против третьих стран отношения нового типа. Премьер добавил, что российская и китайская стороны выступают основными участниками в поддержании мира и стабильности на территории всего мира.

Политик отметил важность укреплять стратегическое взаимодоверие, наращивать взаимную поддержку. Он также сказал, что Россия и Китай нацелены на достижение совместного развития и возрождения

«Китай и Россия друг для друга являются ключевыми партнерами», — заявил Кэцян.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул продуктивность российско-китайских отношений, которые позволили ВВП Китаю достичь уровня в $13,6 трлн в 2018 году. Это составляет примерно 16% мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Китай и РФ подпишут документ о мерах по увеличению товарооборота до $200 млрд.