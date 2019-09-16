Премьер Госсовета КНР оценил развитие отношений между Китаем и Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал о развитии отношений между Россией и Китаей. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что две страны первыми среди других государств установили на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и направленности против третьих стран отношения нового типа. Премьер добавил, что российская и китайская стороны выступают основными участниками в поддержании мира и стабильности на территории всего мира.

Политик отметил важность укреплять стратегическое взаимодоверие, наращивать взаимную поддержку. Он также сказал, что Россия и Китай нацелены на достижение совместного развития и возрождения

«Китай и Россия друг для друга являются ключевыми партнерами», — заявил Кэцян.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул продуктивность российско-китайских отношений, которые позволили ВВП Китаю достичь уровня в $13,6 трлн в 2018 году. Это составляет примерно 16% мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Китай и РФ подпишут документ о мерах по увеличению товарооборота до $200 млрд.