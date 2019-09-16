Богдан рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что имел несколько неудачных попыток дозвониться в Кремль. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

По его словам, он много раз звонил руководству администрации главы России, но с ним никто так и не поговорил.

Он попытался поговорить со своим российским коллегой Антоном Вайно. Сначала ему отвечали, что он в отпуске, а потом — что не уполномочен говорить.

Ранее сообщалось, что Богдан пожаловался на психбольных в партии «Слуга народа».