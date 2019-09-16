Зеленский назвал главные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные задачи на посту главы государства, передает ТАСС.

По мнению украинского лидера, самое главное – это завершение войны и возвращение Крыма.

Зеленский считает, что это нужно не только Украине, но и всей Европе.

Он призвал страны ЕС оказать дипломатическую поддержку, а также санкционное давление на Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тема Крыма закрыта раз и навсегда.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.